civitas e urbs oltre i confini con spirito civico

Giovedì, alle 18, nella storica sala dell’oratorio San Crispino di Libraccio, Livio Zerbini ha presentato ‘ Le vie delle città romane ’ (Il Mulino) in dialogo con il docente Patrizio Bianchi. Ha moderato l’incontro Cristiano Bendin, caposervizio de Il Resto del Carlino di Ferrara. Come sottolineato in introduzine, si tratta di "un libro di attualità che, partendo dal nostro passato, analizza e legge il presente". Zerbini studia la città, l’antica urbs, mettendola in relazione con la cittadinanza, la civitas. Non a caso ciò che emerge nel libro è una ‘trama europea’. Attraverso la città si diffondono i valori di una società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it