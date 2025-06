Civita Castellana può essere fiera dei suoi giovanissimi | premiati gli studenti del plesso Ercolini

Civita Castellana festeggia i suoi giovani talenti! Gli studenti del plesso Anna Maria Ercolini hanno trionfato nel concorso “Cantico” con il meraviglioso racconto “Gemma e il nobile ruscello”, dedicato al tema dell’acqua. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, questi ragazzi non solo esprimono creatività, ma sensibilizzano anche su un bene prezioso. Un esempio di come la cultura possa ispirare il futuro!

Le classi del plesso Anna Maria Ercolini della scuola primaria Dante Alighieri di Civita Castellana hanno vinto il concorso “Cantico”, la competizione organizzata dal Ministero, con l’elaborato “Gemma e il nobile ruscello”, per la categoria “acqua”. Tuscia e cultura, Civita Castellana ha un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Civita Castellana può essere fiera dei suoi giovanissimi: premiati gli studenti del plesso Ercolini

Leggi anche Due scorci di Civita Castellana in Comune, la donazione del maestro Pasqualino Spaziano - Dunque scorci di Civita Castellana si arricchiscono grazie alla donazione di due dipinti del maestro Pasqualino Spaziano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Civita Castellana può essere fiera dei suoi giovanissimi: premiati gli studenti del plesso Ercolini; Civita Castellana può essere fiera dei suoi giovanissimi | premiati gli studenti del plesso Ercolini. 🔗Ne parlano su altre fonti