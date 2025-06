Cittadinanza attiva e visione strategica | Ozzano secondo comune smart d’Italia

Ozzano dell’Emilia si piazza tra i comuni più smart d’Italia, insieme a Modena e Biassono, secondo la classifica “Smart People”. Questo riconoscimento non è solo un vanto locale, ma segna una tendenza crescente verso la cittadinanza attiva e la visione strategica. La chiave del successo? Unire innovazione e partecipazione civica per costruire comunità più resilienti. Scopri come Ozzano sta tracciando la strada per un futuro migliore!

Sono Ozzano dell’Emilia, insieme a Modena e Biassono (MB) i tre comuni più virtuosi d’Italia secondo la nuova classifica “Smart People” stilata da City Vision Score, presentata durante la tappa fiorentina del roadshow City Vision (28-29 maggio). Il report premia i territori che si distinguono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - “Cittadinanza attiva e visione strategica”: Ozzano secondo comune smart d’Italia

