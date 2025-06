Cittadella il cantiere può procedere ma sotto la lente d’ingrandimento della prefettura

Il progetto del parcheggio interrato in piazza Cittadella continua a muovere passi, ma sotto l'occhio attento della Prefettura. La Gps-Piacenza Parcheggi, guidata dal principe Filippo Lodetti Alliata, ha ricevuto il via libera senza interdittive antimafia, un segnale di trasparenza in un'epoca in cui la legalità è al centro del dibattito pubblico. Un'opportunità che potrebbe rilanciare la mobilità cittadina e migliorare la qualità della vita. Cosa ne pensi

