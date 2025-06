Cittadella centrodestra | Con l’interdittiva contratto risolto ora tempi più lunghi e incertezze

La situazione a Piazza Cittadella segna un punto di svolta nel panorama politico e amministrativo di Piacenza. L'interdittiva della Prefettura su un cantiere pubblico è un evento senza precedenti, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull'efficienza della gestione pubblica. Con tempi più lunghi e incertezze crescenti, l'operazione rischia di trasformarsi in un caso simbolo per il centrodestra, mettendo alla prova la fiducia dei cittadini. Come reagiranno le istituzioni?

«Mai prima d’ora una misura di questo tipo era stata applicata dalla Prefettura su un cantiere pubblico a Piacenza. Ci troviamo di fronte a un fatto grave, senza precedenti, che getta un’ombra pesante sulla gestione dell’intera operazione legata a Piazza Cittadella». Così i consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cittadella, centrodestra: «Con l’interdittiva contratto risolto, ora tempi più lunghi e incertezze»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cittadella Centrodestra Interdittiva Contratto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

“Proseguire con piazza Cittadella è solo una scelta politica della sindaca Tarasconi”

piacenzasera.it scrive: è indubbiamente vero che nel 2012 l’allora Giunta Dosi (non il centrodestra) diede il via al contratto di Piazza Cittadella ed è vero ciò che sostiene il Sindaco Tarasconi quando dice che un ...

Cittadella, niente rinnovo di contratto per Perticone: il saluto del club al capitano

Lo riporta m.tuttomercatoweb.com: Torna a trovarci quando vuoi, cittadella è anche casa tua". Con questa nota il club veneto ha salutato il suo capitano annunciando che non sarà rinnovato il suo contratto scaduto pochi giorni fa al ...

Cittadella, Venturato sul futuro: "Ho un contratto, ma è chiaro che ci sarà da parlare col club"

Secondo m.tuttomercatoweb.com: Nel corso della cena di fine anno del Cittadella il tecnico del club veneto Roberto Venturato ... continua l'allenatore come riporta Trivenetogoal.it - Il mio futuro? Ho un contratto, abbiamo appena ...