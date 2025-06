Circolo scherma Brindisi fiorettista selezionato da Federazione Stati Uniti d’America

Un traguardo straordinario per Zwannah Richards del Circolo della Scherma Brindisi: il giovane fiorettista, classe 2013, è stato scelto dalla Federazione di scherma degli Stati Uniti per la National Summer Cup! Questo riconoscimento non solo celebra il talento individuale, ma si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i giovani sportivi italiani, sempre più protagonisti sulla scena internazionale. Riuscirà Zwannah a portare a casa un prestigioso risultato?

BRINDIIS - Il giovanissimo atleta del Circolo della Scherma Brindisi Zwannah Richards, fiorettista classe 2013 allenato dal Maestro Antonio Muraglia, è stato selezionato dalla Federazione di scherma degli Stati Uniti d'America per prendere parte alla National Summer Cup Usa, prestigiosa gara di.

