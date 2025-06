Cinque Terre dalla periferia alla rivincita | Franco Bonanini ricorda come si è arrivati fin qui

Le Cinque Terre, un tempo dimenticate, oggi brillano sulla scena mondiale, simbolo di resilienza e rinascita. Franco Bonanini racconta il percorso straordinario di questi borghi, trasformati da luoghi marginali a mete ambite. Questo cambiamento è parte di un trend più ampio: l'Italia che riscopre e valorizza le sue gemme nascoste. In un momento in cui il turismo si evolve, le Cinque Terre rappresentano la bellezza autentica che tutti desideriamo.

Pensi agli splendori d'Italia e dici Venezia, Roma, Firenze, la costiera amalfitana e le Cinque Terre, sì, anche loro, ormai riconosciute a livello internazionale, sono un angolo di Penisola che dallo spopolamento e dalla marginalità sono passati ad essere gioia degli occhi e simbolo mondiale di bellezza, addirittura preda ormai di un turismo eccessivo. L'overtourism minaccia di distruggere il gioiello "verdeblu", modellato dalla natura e dalle umane fatiche: terrazzamenti a perdita d'occhio, capolavori di viti e muretti a secco, scorci vertiginosi, eccellenze artistiche e gastronomiche. Ricordo bene i viaggi alla scoperta di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, gli studi di geografia umana all'università sui testi di Eugenio Turri e le letture, oggi, delle ricerche svolte sui terrazzamenti dalla prof.

