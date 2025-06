Cinisello Balsamo spray urticante al supermercato | donna in ospedale

Un pomeriggio che doveva essere di spesa si è trasformato in un’emergenza a Cinisello Balsamo. Un spray urticante ha messo in allerta il supermercato, costringendo una donna in ospedale e mobilitando vigili del fuoco e forze dell'ordine. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la sicurezza nei luoghi pubblici è sempre più sotto osservazione. Come possiamo tutelarci meglio? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Vigili del fuoco, forze dell'ordine e mezzi di emergenza. Nel supermercato sabato pomeriggio sono arrivati pompieri e personale sanitario: è successo a Cinisello Balsamo, presso il punto vendita situato nel complesso commerciale di viale Brianza.

