Il cinema italiano piange la scomparsa di Mirko Locatelli, regista visionario di soli 50 anni, noto per opere come "I corpi estranei". La sua morte segna non solo la perdita di un talento unico, ma anche un momento di riflessione su come il suo approccio innovativo abbia influenzato le nuove generazioni di cineasti. In un'epoca in cui il cinema cerca incessantemente nuove narrazioni, il suo lascito sarà fonte d'ispirazione per molti.

Il cinema dà l’addio al regista Mirko Locatelli, che si è spento a 50 anni dopo una breve malattia. Milanese, nato il 22 ottobre del 1974, si era da tempo trasferito a Casorzo Monferrato, in provincia di Asti. La factory nell’Astigiano. Si spegne una figura eclettica e instancabile, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano, distinguendosi per la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e profondità. Nell’Astigiano aveva creato una vera e propria factory (attori e registi lo andavano a trovare per lavoro e per piacere) e lì stava per girare il suo prossimo film. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, addio al regista Mirko Locatelli: tra i suoi film ‘I corpi estranei’

