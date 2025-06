Cina | zone umide ripristinate nel Liaoning assistono a ritorno specie aviarie

Nel cuore del Liaoning, un miracolo ecologico si compie: le zone umide ripristinate stanno riportando a casa diverse specie aviarie, tra cui la preziosa gru della Manciuria. Questa rinascita non è solo un successo locale, ma rappresenta un trend globale verso la salvaguardia della biodiversità . Un dato sorprendente? Le aree umide possono assorbire fino a tre volte più carbonio rispetto alle foreste, rendendole vitali nella lotta contro il cambiamento climatico.

Un tempo terreno per la riproduzione della gru della Manciuria abbandonato a causa del degrado ambientale e delle attivita’ umane, le zone umide all’estuario del fiume Daling, nel nord-est della Cina, sono tornate a vivere. Con sforzi di conservazione completi, l’area sta assistendo a un coro di fauna selvatica in ritorno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623520662352062025-06-01cina-zone-umide-ripristinate-nel-liaoning-assistono-a-ritorno-specie-aviarie Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: zone umide ripristinate nel Liaoning assistono a ritorno specie aviarie

