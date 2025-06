Cina-Turchia | citta’ celebrano tradizioni del te’ nella Giornata dell’amicizia

Rize e Jingdezhen, due città simbolo di tradizioni secolari, hanno festeggiato la Giornata dell'Amicizia con un tributo al tè, simbolo di unione e cultura. Questo incontro mette in luce quanto sia fondamentale il dialogo tra le nazioni, soprattutto in un periodo in cui l'interconnessione globale è più importante che mai. Scoprire come il tè unisce mondi diversi potrebbe ispirarti a riflettere sulle tue relazioni culturali!

La citta’ turca sul Mar Nero di Rize e la capitale cinese della porcellana Jingdezhen hanno celebrato venerdi’ il loro patrimonio culturale condiviso, onorando le tradizioni del te’ secolari durante la loro Giornata dell’amicizia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623524262352422025-06-01cina-turchia-citta-celebrano-tradizioni-del-te-nella-giornata-dell-amicizia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Turchia: citta’ celebrano tradizioni del te’ nella Giornata dell’amicizia

Cerca Video su questo argomento: Cina Turchia Citta Celebrano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

In Cina apre la Città di Ghiaccio: Harbin e il suo festival

Scrive msn.com: Anche quest’anno in Cina apre la Città di Ghiaccio. Harbin infatti, si prepara ad accogliere i suoi visitatori con un’apertura speciale a dicembre 2024, che anticipa l’inizio del suo ...

Una tournée in Cina Rossini in 27 città

Secondo ilrestodelcarlino.it: Presentata la tournée musicale che si terrà in Cina da lunedì all’11 settembre e che toccherà 27 città, da Kunming a Dongguan. Alla conferenza, coordinata da Paolo Montanari, sono ...