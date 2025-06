Cina-Turchia | aperto a Istanbul flagship store della porcellana di Jingdezhen

Un ponte tra due antiche culture: ieri, Istanbul ha ospitato l'inaugurazione del primo flagship store della celebre porcellana di Jingdezhen. Questo evento non è solo una vetrina per l'arte ceramica cinese, ma rappresenta anche un passo significativo nei legami economici e culturali tra Turchia e Cina. In un'epoca in cui le tradizioni artigianali stanno riacquistando vigore, questo store diventa un luogo d'incontro per appassionati e curiosi. Non perdere l'occas

Turchia e Cina hanno inaugurato ieri il primo flagship store ufficiale della porcellana di Jingdezhen a Istanbul, segnando un passo avanti nei legami culturali ed economici attraverso una partnership strategica tra la citta’ cinese e il centro storico della ceramica turco di Iznik. La boutique, situata nel raffinato distretto di Fenerbahce sul lato asiatico di Istanbul, espone una collezione selezionata di stoviglie di pregio e ceramiche decorative provenienti da Jingdezhen, una citta’ della provincia cinese del Jiangxi nota per la produzione di porcellana imperiale sin dalla dinastia Song (960-1279). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Turchia: aperto a Istanbul flagship store della porcellana di Jingdezhen

Cina-Turchia: citta’ celebrano tradizioni del te’ nella Giornata dell’amicizia

Rize e Jingdezhen, due città simbolo di tradizioni secolari, hanno festeggiato la Giornata dell'Amicizia con un tributo al tè, simbolo di unione e cultura.

