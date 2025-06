Cina | traffico merci nei porti registra solida crescita a gennaio-aprile

Nei primi quattro mesi del 2025, i porti cinesi hanno visto un incremento del traffico merci del 3,7%, arrivando a un totale di 5,75 miliardi di tonnellate. Questo dato non solo riflette la resilienza della Cina in un contesto economico globale incerto, ma evidenzia anche come il Paese continui a giocare un ruolo cruciale nelle dinamiche del commercio internazionale. Gli investitori e le aziende dovrebbero tenere d'occhio queste performance per cogliere opportunità di crescita.

Il traffico merci nei porti della Cina e' cresciuto costantemente durante i primi quattro mesi del 2025, segnalando una continua resilienza nella seconda economia mondiale nonostante le incertezze esterne. Il traffico merci nei porti del Paese e' ammontato a 5,75 miliardi di tonnellate durante il periodo gennaio-aprile, in aumento del 3,7% su base annua, come mostrato dai dati del ministero dei Trasporti. Il traffico dei container, un indicatore principale della salute del commercio, e' aumentato del 7,9% su base annua durante questo periodo, raggiungendo 110 milioni di unita' equivalenti a venti piedi (TEU), secondo il ministero.

