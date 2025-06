Cina | tecnologia intelligente cambia il contatto delle persone con la natura

In un’era in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, anche il nostro rapporto con la natura sta cambiando. A Changbai, i fiori di ciliegio e pesco incantano i visitatori, mentre l’innovazione digitale offre nuove opportunità per esplorare e apprezzare l’ambiente. Qu Qing e suo figlio, accovacciati tra i fiori selvatici, ci ricordano l’importanza di queste connessioni autentiche, anche nel cuore della modernità. Scoprire la bellezza della natura non è

Sotto il mite sole, i fiori di ciliegio e di pesco sono esplosi in una fioritura lungo i sentieri tortuosi del parco forestale dell’isola di Changbai, situato sulle rive del fiume Hunhe. Qu Qing, una residente della citta’ di Shenyang, nella Cina nord-orientale, si e’ accovacciata accanto a un ciuffo di fiori selvatici viola insieme a suo figlio, con lo smartphone in mano. Dopo qualche tocco e pochi secondi, un’applicazione mobile supportata dall’intelligenza artificiale (IA) ha fornito la risposta: “Orychophragmus violaceus”, conosciuto in cinese come “zhuge cai”, un comune fiore selvatico primaverile con proprieta’ medicinali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: tecnologia intelligente cambia il contatto delle persone con la natura

