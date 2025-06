Cina | operazioni di prova del LEGOLAND Shanghai Resort

Il LEGOLAND Shanghai Resort è pronto a conquistare il cuore delle famiglie! In fase di prove dal 31 maggio 2025, questo parco tematico rappresenta un passo significativo nel crescente mercato del turismo in Cina. Con l’apertura ufficiale prevista per il 5 luglio, l'attesa si fa palpabile. Immagina un mondo di mattoncini colorati, dove ogni angolo sprigiona creatività e divertimento. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente!

Una struttura ricreativa in fase di prova al LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 31 maggio 2025. Il resort ha iniziato le verifiche interne e le operazioni di prova ieri, ed e’ previsto che apra ufficialmente al pubblico il 5 luglio. Uno spettacolo e’ messo in scena per accogliere i visitatori al LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 31 maggio 2025. Il resort ha iniziato le verifiche interne e le operazioni di prova ieri, ed e’ previsto che apra ufficialmente al pubblico il 5 luglio. Visitatori fotografati al LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 31 maggio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: operazioni di prova del LEGOLAND Shanghai Resort

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cina: LEGOLAND Shanghai Resort, al via operazioni di prova per apertura a luglio

Il LEGOLAND Shanghai Resort, il più grande del mondo, si prepara per la sua apertura ufficiale a luglio.

Cerca Video su questo argomento: Cina Operazioni Prova Legoland Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Cina: da sabato operazioni di prova al LEGOLAND Shanghai Resort; Cina | LEGOLAND Shanghai Resort al via operazioni di prova per apertura a luglio; Cina | Shanghai Disney Resort inasprisce regole sul fumo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cina: da sabato operazioni di prova al LEGOLAND Shanghai Resort

Segnala romadailynews.it: Questa foto, scattata oggi 26 maggio 2025, mostra una veduta del LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale. Il resort, il piu' grande ...

Cina: LEGOLAND Shanghai Resort, al via operazioni di prova per apertura a luglio

Da elivebrescia.tv: Il LEGOLAND Shanghai Resort, il più grande del mondo, oggi ha annunciato che, a partire da sabato, inizierà esercitazioni e operazioni di prova come parte del ...