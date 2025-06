Cina | museo accende la curiosita’ dei giovani con eventi scientifici per due festivita’

Il Museo Cinese della Scienza e della Tecnologia di Pechino si fa promotore di un’iniziativa senza precedenti, unendo la Festa delle Barche Drago e la Giornata Internazionale del Bambino. Questo weekend, i giovani esploratori potranno vivere esperienze scientifiche che mescolano tradizione e innovazione. Un’occasione imperdibile per risvegliare la curiosità e ispirare le menti di domani, in un momento storico in cui la scienza è più importante che mai!

Poiche’ la Festa delle Barche Drago della Cina coincide questo fine settimana con la Giornata internazionale del bambino, il Museo Cinese della Scienza e della Tecnologia (CSTM) a Pechino ha lanciato una straordinaria esperienza all’insegna della scienza, fondendo tradizione e innovazione per stimolare la curiosita’ delle giovani menti. Dalle avventure immersive sui dinosauri alle missioni culturali, il museo e’ stato trasformato in un parco giochi della scoperta durante la vacanza di tre giorni della Festa delle Barche Drago, a partire da ieri. Il museo ha ospitato una proiezione speciale della serie classica della BBC Walking with Dinosaurs nel suo cinema 4D come parte di un salotto cinematografico per famiglie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: museo accende la curiosita’ dei giovani con eventi scientifici per due festivita’

Altre letture consigliate

Cina: museo USA restituisce antichi volumi manoscritti su seta del periodo degli Stati combattenti

Il museo Smithsonian’s National Museum of Asian Art ha restituito alla Cina due preziosi volumi manoscritti su seta, risalenti al periodo degli Stati combattenti.

Cerca Video su questo argomento: Cina Museo Accende Curiosita Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Museo in Cina ospiterà una mostra sull'archeologia pugliese

Da ansa.it: Sarà inaugurata domani ad Hainan in Cina, all'interno del Museo del Mar Cinese Meridionale, la mostra 'Between the two seas. Archaeology tells of Apulia', un progetto della Regione Puglia ...

e cadorino: aprirà in Cina

Riporta ilgazzettino.it: BELLUNO - (S.T.) La tradizione del gelato zoldano e cadorino sbarca in Cina. Lo fa grazie a un museo, il museo del gelato Michielan, "la prima Casa del Gelato Italiano in Cina", che verrà ...

Cina, il museo sull'antico Egitto di Shanghai apre ai gatti

Segnala msn.com: Cina, il museo sull'antico Egitto di Shanghai apre ai gatti L'ambasciatrice ucraina disperata nello studio ovale durante la lite tra Trump e Zelensky Secondo il Times è questa la città più ...