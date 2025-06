Cina | mostra della civilta’ Maya a Zhengzhou

Un viaggio straordinario nel tempo! La mostra “Maya, Ceiba e Cosmo” al Museo dell’Henan di Zhengzhou offre un’inedita prospettiva sulle affinità tra le antiche civiltà cinese e maya. In un’epoca in cui i legami culturali globali sono più vitali che mai, questa esposizione non solo incanta i visitatori, ma stimola anche una riflessione profonda sulle connessioni tra popoli lontani. Non perdere l’occasione di scoprire queste meraviglie!

Una visitatrice osserva i reperti alla mostra "Maya, Ceiba e Cosmo" presso il Museo dell'Henan a Zhengzhou, nella provincia cinese centrale dello Henan, il 30 maggio 2025. La mostra in corso ha attratto molti visitatori, offrendo loro un'opportunita' unica per esplorare le risonanze tra le civilta' cinese e maya e per rafforzare gli scambi culturali tra Cina e Messico.

