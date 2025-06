Cina | festival del patrimonio culturale immateriale a Chongqing offre spettacolo e diversita’

Il festival del patrimonio culturale immateriale a Chongqing celebra le radici profonde della cultura cinese, proprio mentre il mondo si apre a nuove esperienze autentiche. La Festa delle Barche Drago ha offerto non solo regate mozzafiato, ma anche il singolare “River Grabbing”, un tuffo nel folklore locale. Questo evento è una finestra su come tradizioni secolari possano unirsi e rivivere, rivelando la vitalità delle comunità in un'epoca di globalizzazione.

Durante la vacanza della Festa delle Barche Drago, l'antica citta' di Anju nel distretto di Tongliang, a Chongqing, ha ospitato il suo festival annuale del patrimonio culturale immateriale, con regate tradizionali di barche drago e la vivace competizione del "River Grabbing", in cui i vogatori si tuffano in acqua per catturare anatre e oche. L'evento ha inoltre presentato una esibizione acrobatica su barche con palo alto proveniente dalla provincia dello Zhejiang, mettendo in risalto la diversita' e il ricco patrimonio degli sport popolari cinesi.

Cina: apre festival su patrimonio culturale immateriale a Chengdu

La Cina ha aperto a Chengdu la nona edizione del Festival internazionale sul patrimonio culturale immateriale, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni culturali di tutto il mondo.

