Cimitero e servizio idrico | doppio consiglio comunale ' aperto' ai cittadini

Il 12 e 19 giugno, il consiglio comunale apre le porte ai cittadini per discutere temi cruciali come il cimitero e il servizio idrico. Un'opportunità imperdibile per far sentire la propria voce! La presidente Ivana Tinto invita tutti a partecipare e a contribuire attivamente al futuro della comunità . È il momento di unire le forze: la vostra opinione conta! Non lasciatevi sfuggire questa chance di essere parte del cambiamento.

Due sedute del consiglio comunale aperto agli interventi della cittadinanza. La presidente del consiglio comunale Ivana Tinto ha convocato il parlamentino cittadino per le sedute del 12 e 19 giugno. Il 12 giugno, alle 18,30, l'assemblea avrà come ordine del giorno lo stato delle cappelle.

