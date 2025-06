Ciliegie prezzi alle stelle per meteo e manodopera | Ecco come risparmiare

Ciliegie alle stelle! Con prezzi che sfiorano i 18 euro al chilo per la varietà "Ferrovia", il portafoglio è sotto pressione. Ma non temere, ci sono modi per risparmiare senza rinunciare al gusto. Scopri le offerte nei mercati ortofrutticoli: un’ampia gamma di varietà a prezzi più accessibili ti aspetta. In un periodo dove la frutta di qualità è sempre più ricercata, informati e scegli consapevolmente!

IL CASO. Per la varietà «Ferrovia» fino a 18 euro al chilo. Al mercato ortofrutticolo proposte per tutte le clientele. «Ampio range, in base alla varietà e alla provenienza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ciliegie, prezzi alle stelle per meteo e manodopera: «Ecco come risparmiare»

Leggi anche Ciliegie a rischio, produzione crollata e prezzi record per le “finte italiane” - Le ciliegie italiane, in particolare quelle pugliesi, attraversano una delle peggiori annate degli ultimi decenni.

Ne parlano su altre fonti

Ciliegie, prezzi alle stelle per meteo e manodopera: «Ecco come risparmiare»; Ciliegie, perché i prezzi sono alle stelle? Dal meteo alla manodopera, ecco le ragioni; Ciliegie, prezzi alle stelle. I passaggi di filiera che gonfiano i listini; Ciliegie a prezzi record: a Milano oltre i 23 euro al chilogrammo, mentre scende il prezzo dell’altra frutta estiva. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ciliegie, prezzi alle stelle per meteo e manodopera: «Ecco come risparmiare»

Secondo ecodibergamo.it: IL CASO. Per la varietà «Ferrovia» fino a 18 euro al chilo. Al mercato ortofrutticolo proposte per tutte le clientele. «Ampio range, in base alla varietà e alla provenienza». Se è vero che «una cilieg ...

Ciliegie, perché i prezzi sono alle stelle? Dal meteo alla manodopera, ecco le ragioni

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Ciliegie, perché i prezzi sono alle stelle? Dal meteo alla manodopera, ecco le ragioni ...

Ciliegie, prezzi alle stelle. I passaggi di filiera che "gonfiano" i listini

Si legge su informazione.it: Il calo della produzione, dovuta al maltempo, ha innalzato le “quotazioni” delle ciliegie. Tra motivazioni vere e ombre speculative, facciamo chiarezza sui prezzi. Che dipendono però anche dal calibro ...