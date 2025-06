Ciclopedonale della Balossa Oggi la festa di inaugurazione

Oggi si festeggia l'inaugurazione della ciclopedonale della Balossa, un percorso di tre chilometri che promette di trasformare la mobilità nella periferia milanese. Questo progetto, sostenuto dal Pnrr, non è solo una via per passeggiare e pedalare, ma un passo verso una città più verde e connessa. Scopri come questa iniziativa si inserisce nel trend della mobilità sostenibile, rendendo la natura accessibile a tutti!

Un anello ciclopedonale di ben tre chilometri nel Parco agricolo della Balossa, in grado di unire Cormano, Novate Milanese e l'estrema periferia nord di Milano, a un centinaio di metri dal Capolinea M3 Comasina: l'ambizioso progetto di itinerari naturali e fruibili, finanziato dal Pnrr per la mobilità dolce e per la connessione ecologica in questa zona del Nord Milano, è diventato una realtà concreta. Stamattina alle 11, all'Hangar Balossa di via Balossa, a Cormano, il sindaco Luigi Magistro, il sindaco novatese Gian Maria Palladino e il presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati taglieranno il nastro, consegnando ai cittadini un percorso naturalistico unico in un habitat incontaminato come il Parco della Balossa.

