Ciclismo Zoco sul toscano Parigi nel Gp Sportivi Poggio alla Cavalla

Il ciclismo giovanile si risveglia a Poggio alla Cavalla! In un’epoca in cui lo sport sta vivendo una nuova era di crescita e passione, il Gran Premio Sportivi ha dimostrato che le tradizioni possono resistere. Con Piero Camelli al timone, giovani talenti hanno avuto l’opportunità di brillare su un palcoscenico rinomato. Un invito a non perdere di vista il futuro del ciclismo: le nuove generazioni stanno pedalando verso il successo!

Poggio alla Cavalla (Pistoia), 1 giugno 2025 - Gli organizzatori del Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla, frazione del Comune di Lamporecchio, nella fattispecie il Comitato Sportivi con Piero Camelli ed i suoi stretti collaboratori e l’A.S. Mastromarco, non hanno voluto interrompere la tradizione ed hanno recuperato ieri la gara juniores non disputata nel giorno di Pasquetta per la morte del Santo Padre. Sul circuito dei Tre Comuni (Lamporecchio, Vinci e Cerreto Guidi) lungo 3 km e 450 metri ripetuto per 23 giri per complessivi 79 km e mezzo con una media di finale di 42 chilometri orari, ha prevalso il diciassettenne lombardo Marco Zoco in quella che è stata l’edizione delle nozze di diamante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Zoco sul toscano Parigi nel Gp Sportivi Poggio alla Cavalla

Leggi anche Ciclismo Si recupera il 60° Gran Premio Sportivi. Appuntamento domenica a Poggio alla Cavalla - Domenica 1° ottobre, il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla celebra i suoi 60 anni di storia! Un evento che si riallaccia a un trend crescente per il ciclismo locale, unendo tradizione e passione.

