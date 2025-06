Ciclismo Alessiani comanda il Giro dei Tre Comuni

Il ciclismo toscano è in fermento! Al Giro dei Tre Comuni, la competizione che sta appassionando ogni amante delle due ruote, il marchigiano Gabriel Alessiani guida la classifica. Concludere questa gara su tre tappe non è solo una sfida sportiva, ma un evento che celebra il legame tra tradizione e innovazione nel panorama ciclistico italiano. Restate sintonizzati per scoprire chi porterà a casa il prestigioso titolo!

Cenaia (Pisa), 1 giugno 2025 - La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Regione a proporla), che si concluderà domani lunedì con l'ultima frazione da Cenaia a Ponsacco. In testa alla classifica generale il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani, al terzo successo nel 2025, che ha vinto sabato la tappa inaugurale a cronometro con 11" sul laziale Fiacco e 12" sul toscano Agnini, mentre oggi nella seconda frazione in circuito si è affermato con una splendida volata di potenza davanti a tutto il gruppo, il laziale Brian Paris al quinto successo stagionale, con posti d'onore per Gregori e Profazio.

