Ci vediamo domenica alle 9 | così l’ultima promessa del kayak è scomparso nel nulla

La scomparsa di Andrew McAuley è un tragico monito sulle sfide dell'avventura. La sua audace traversata dell'oceano, interrotta da un messaggio disperato, riporta alla mente il confine sottile tra sogni e realtà. In un'epoca in cui l'outdoor e l'autosufficienza sono tendenze in crescita, la storia di McAuley ci ricorda che il coraggio può nascondere insidie imprevedibili. Chi sarà il prossimo a sfidare l’ign

Andrew McAuley voleva attraversare da solo l'oceano tra Australia e Nuova Zelanda. A un passo dalla meta, l'ultimo messaggio: "Sto affondando". Di lui è rimasta solo una foto. E un mistero.

