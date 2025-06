Ci stanno ammazzando come mosche Paese più spaventato dal femminismo che dal femminicidio | l’invettiva della sindaca di Perugia

La sindaca di Perugia lancia un grido d'allerta: "Questi sono giorni terribili". In un'epoca in cui molti temono il femminismo più del femminicidio, la sua invettiva ci ricorda che la violenza di genere è una piaga sociale da debellare. Con la crescente consapevolezza sui diritti delle donne, la società si trova a un bivio. È tempo di agire e non rimanere in silenzio. La lotta contro la violenza è una battaglia di tutti.

“Questi sono stati giorni terribili. Finché una donna continuerà a essere uccisa perché donna – perché di questo si tratta, nonostante la fatica e le resistenze che fanno i nostri organi di stampa e che fa la nostra società, si tratta di uomini che uccidono le donne in quanto donne – finché ci sarà anche solo una donna che continuerà ad essere uccisa perché donna, non ci daremo pace. Non ci daremo pace come come istituzioni e non ci daremo pace in quanto donne. Nessuno è pronto a confrontarsi seriamente con quello che sta accadendo”. Comincia così la dura invettiva della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, delegata Anci alle Pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci stanno ammazzando come mosche. Paese più spaventato dal femminismo che dal femminicidio”: l’invettiva della sindaca di Perugia

