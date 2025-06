Chiusura Ponte di Veggia la Cgil | | Garanzie per chi lavora nella zona

La chiusura del ponte di Veggia sta scuotendo la vita lavorativa nella zona, ma la CGIL si fa sentire. Durante l'incontro del 27 maggio, è emerso un cambiamento significativo nelle prospettive, sebbene sia fondamentale mantenere cautela per non creare false aspettative tra i cittadini.

"L’incontro tenutosi il 27 maggio presso il Comune di Sassuolo relativo ai lavori sul ponte di Veggia ha segnato un cambio di passo rispetto ai mesi precedenti, ma occorre prudenza nei giudizi per evitare di disorientare i cittadini con toni trionfalistici inappropriati". Dopo la Cisl, anche le Cgil di Reggio Emilia e di Sassuolo fanno il punto. Evidenziando "problemi oggettivi gravati dalla carenza di soluzioni alternative, e dal ritardo con cui gli Enti pubblici coinvolti hanno dato corso al confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali, che avranno conseguenze negative sugli orari e sulla qualitĂ di vita dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura Ponte di Veggia, la Cgil:: "Garanzie per chi lavora nella zona"

"Ponte Veggia chiuso? Fate smart working"

A tre settimane dalla chiusura del ponte della Veggia, cresce il dibattito. Sono previste un’assemblea pubblica a Casalgrande mercoledì, un’altra alla Veggia domani, entrambe convocate dal sindaco Giuseppe Daviddi, e un vertice a Sassuolo martedì.

