Chiusura notturna della stazione di Baiano sulla A16 per lavori ai pali luce

Attenzione viaggiatori! La stazione di Baiano sulla A16 Napoli-Canosa chiuderà per due notti consecutive per lavori ai pali della luce. Questo intervento è fondamentale per garantire una maggiore sicurezza e un'illuminazione ottimale della rete autostradale, in linea con il trend di miglioramento delle infrastrutture stradali in tutta Italia. Pianificate il vostro viaggio e non lasciatevi sorprendere da deviazioni indesiderate!

Baiano – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata programmata la chiusura della stazione autostradale di Baiano per consentire un intervento di sostituzione dei pali luce. Il provvedimento interesserà due notti consecutive e comporterà limitazioni alla circolazione in entrata e in uscita dalla rete.

