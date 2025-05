Chiusi in macchina per ore venduti senza vaccinazioni e chip | come funziona il commercio illegale di cani

In un'epoca in cui l'adozione responsabile di animali dovrebbe essere la norma, il commercio illegale di cani continua a prosperare. La scena straziante di cuccioli chiusi in auto e privi di vaccinazioni è solo la punta dell'iceberg. Milano, un simbolo di progresso, mostra ancora le sue ombre. Questo triste fenomeno evidenzia l’urgenza di una maggiore consapevolezza e regolamentazione. Proteggere gli animali è un dovere comune. Non restiamo indifferenti!

Una macchina parcheggiata e la portiera lasciata aperta, da cui escono diversi cani. Taglia medio-piccola, cuccioli e adulti, meticci oppure di una razza riconoscibile. Siamo in via Goldoni a Milano in una giornata di inizio autunno del 2021. I passanti avvertono il nucleo tutela animali della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Chiusi in macchina per ore, venduti senza vaccinazioni e chip: come funziona il commercio illegale di cani

