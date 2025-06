Chiuse le piscine Italcementi Ribolla | Mai nessun confronto per noi danno al mondo sportivo

La chiusura delle piscine Italcementi di Bergamo segna un momento cruciale per il mondo sportivo locale. Un restyling da 30 milioni di euro promette un futuro migliore, ma nel frattempo i nuotatori si trovano a dover cercare alternative. Questo riflette un trend crescente: le strutture sportive vengono sempre piĂą trasformate in spazi moderni e funzionali. Come cambierĂ la cultura del nuoto nella cittĂ ? La risposta potrebbe sorprendere!

Bergamo. Le ultime bracciate i frequentatori le hanno potute fare sabato 31 maggio, ultimo giorno di apertura delle piscine Italcementi prima della chiusura che durerĂ due anni per portare a termine un progetto di restyling del valore di 30 milioni di euro. Da domenica 1 giugno i bergamaschi potranno ripiegare sulle piscine di Seriate e Stezzano che, grazie agli accordi tra i Comuni e a uno stanziamento di circa 20 mila euro deciso da Palazzo Frizzoni, applicheranno tariffe agevolate equiparate a quelle riservate per i residenti. In coda all’estate, il prossimo 6 settembre, tornerĂ poi a disposizione anche la piscina del Seminario, con una grande cerimonia d’apertura che vedrĂ ospite Filippo Magnini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chiuse le piscine Italcementi, Ribolla: “Mai nessun confronto, per noi danno al mondo sportivo”

