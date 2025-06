Chiude il parcheggio aziendale | insorgono i sindacati

Mion Spa chiude il parcheggio aziendale, scatenando la reazione dei sindacati. La Filctem Cgil di Padova si oppone fermamente a questa decisione, evidenziando i potenziali disagi per i lavoratori. Questo episodio mette in luce un trend crescente: la tensione tra aziende e dipendenti in un contesto di ripresa post-pandemia. Come affronteranno le aziende il tema del benessere dei propri collaboratori? Le ripercussioni potrebbero essere significative.

In seguito alla circolare diffusa dalla direzione di Mion spa lo scorso 5 maggio che annunciava la chiusura temporanea del parcheggio aziendale nei giorni che vanno dal 3 al 6 giugno, la Filctem Cgil di Padova esprime forte preoccupazione e contrarietà per il tono e i contenuti del provvedimento.

