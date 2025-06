Chieti entra nel circuito nazionale del Maggio dei Libri con oltre 70 iniziative

Chieti accende la passione per la lettura! Con oltre 70 iniziative, la città entra nel circuito nazionale del Maggio dei Libri, un evento che celebra la cultura e l'amore per i libri. Questa partecipazione non è solo un traguardo, ma un'opportunità per riscoprire il valore della letteratura in un'epoca in cui il digitale sembra dominare. Non perdere l'occasione di immergerti in una festa dedicata al sapere e alla creatività!

Per la prima volta, Chieti è ufficialmente presente nella rassegna nazionale del Maggio dei Libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). Un risultato importante per la città, che quest'anno ha partecipato con un cartellone ricco di eventi all'interno del programma "Chieti, città.

