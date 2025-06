Chiese in vendita e riconvertite | il declino della spiritualità trasforma i luoghi sacri in hotel pub e case di lusso

Il declino della spiritualità sta trasformando i luoghi sacri in opportunità di lusso, come dimostra l'hotel NH in zona Portello a Milano. Qui, dove un tempo si pregava, oggi si offre una vista da mille e una notte e servizi da sogno. È un chiaro riflesso di come la modernità stia ridefinendo gli spazi e le esperienze: sacro e profano si fondono in un trend che continua a sorprendere. Scopri perché vale la pena guardare oltre.

In zona Portello, a Milano, c’è un hotel di lusso della catena Nh con camere che arrivano a costare quasi duemila euro a notte. Non potrebbe essere altrimenti dato che, come si legge sul sito della struttura, da qui si può godere di «una vista mozzafiato sullo skyline di Milano», farsi un tuffo «nella piscina sul tetto», magari sorseggiando «un cocktail al bar con vista panoramica». Soprattutto, si può vivere «un soggiorno davvero unico in un’antica chiesa riprogettata per combinare il fascino storico con il lusso moderno». Già: la chiesa in questione è quella di Cristo Re, costruita quasi un secolo fa, consacrata nel 1935 dal celebre cardinale Alfredo Schuster e caduta in disuso dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chiese in vendita e riconvertite: il declino della spiritualità trasforma i luoghi sacri in hotel, pub e case di lusso

