Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid il Cholo lo vorrebbe come quarto attaccante As

Federico Chiesa, talento cristallino del calcio italiano, si trova al centro di un interessante duello di mercato tra Napoli e Atletico Madrid. Il Cholo Simeone lo vede come il quarto attaccante ideale per rinforzare la sua squadra. Con la crescente competizione in Serie A e La Liga, Chiesa potrebbe essere il tassello che cambierà le sorti di una stagione. Chi avrà la meglio nella corsa per assicurarsi questo gioiello? La risposta potrebbe riscrivere la storia dei rispettivi club!

Federico Chiesa non è solo nel mirino del Napoli, ma anche dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli di As sono sicuri: l’italiano 27enne lascerà il Liverpool, dove ha avuto poco minutaggio. Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid. Tra le squadre interessate c’è proprio quella guidata dal Cholo Simeone. Il quotidiano continua: L’Atletico conosce la situazione del giocatore, che vuole avere un ruolo di primo piano per partecipare ai Mondiali 2026. Il Napoli lo desidera. Il Liverpool punta a un prestito, ma potrebbe anche cederlo definitivamente. Il ruolo di Chiesa nella squadra di Slot è stato secondario: 14 partite in totale disputate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid, il Cholo lo vorrebbe come quarto attaccante (As)

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne

Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

