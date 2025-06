Chiedilo a Zona Wrestling #769

Buona domenica, amanti del wrestling! Oggi vi aspetta un nuovo appuntamento con "Chiedilo a Zona Wrestling", numero 769. Dopo eventi mozzafiato che hanno infiammato il ring, è tempo di rispondere alle vostre curiosità e riflessioni. Siete pronti a scoprire retroscena e strategie che potrebbero cambiare il modo in cui seguite questo sport? Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo del wrestling come mai prima d’ora!

Buona domenica a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova edizione del Chiedilo a Zona Wrestling, la numero 769. Dopo la serie di eventi di fuoco, è il momento di rispondere alle vostre domande e alle vostre considerazioni. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net