Il mistero di Chiara Poggi riaccende l'attenzione su un caso che ha scosso l'Italia nel 2007. A distanza di anni, la Procura sembra voler esplorare nuove piste oltre il fidanzato Alberto Stasi, suggerendo che il segreto dell’omicidio potrebbe celarsi in dettagli trascurati. Questo rimette in discussione non solo le indagini dell'epoca, ma l'intero sistema giudiziario italiano, invitando a riflettere su come si affrontano i delitti irrisolti. La

Forse troppo poco si è indagato sugli ultimi giorni di Chiara Poggi. O forse, più semplicemente, gli inquirenti della prima inchiesta si sono concentrati troppo su Alberto Stasi, il fidanzato della 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, ignorando le altre possibili piste. Quelle che oggi sta provando a riaprire la Procura di Pavia con la nuova indagine che vede Andrea Sempio, amico del fratello della vittima all'epoca 19enne, sotto accusa per concorso in omicidio, nonostante Stasi sia già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. "Aperitivi, sms e strane chiamate", così Repubblica sintetizza le settimane di Chiara precedenti alla tragedia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi, la mail: "I miei intrallazzi. Il piccione...", l'ultimo segreto

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, i due cellulari di Chiara Poggi e la mail all'amica: «I miei intrallazzi? Con quello al telefono bene, con l’altro meno»

Riporta msn.com: La riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007 e per cui è stato condannato in via definitiva il ...

Lo sfogo di Elisabetta Stasi: "Che schifo tutti contro mio figlio Alberto", poi la richiesta alla mamma di Chiara Poggi

Secondo today.it: Il ragazzo sta scontando la condanna per il delitto di Garlasco e la madre commenta la nuova inchiesta: "Sta venendo a galla la verità" ...

Le impronte senza nome e la firma dell'assassino andata perduta: i punti ancora oscuri su Garlasco

today.it scrive: Sull'impronta 33, all'epoca della prima indagine, era stato eseguito un doppio test per rilevare la presenza di sangue. Un primo risultato aveva dato esito incerto, mentre un altro, quello più specifi ...