Chiara Poggi e le gemelle Cappa i verbali dei sospetti | Lei pensava che corteggiassero Alberto Le cugine invidiose di laurea e fidanzato

La saga di Garlasco torna a far parlare di sé: Chiara Poggi e le gemelle Cappa emergono dai verbali di un'indagine che svela dinamiche familiari e rivalità inaspettate. Mentre la verità su quella tragica notte si fa sempre più sfuggente, il mondo del true crime continua a catturare l'attenzione del pubblico. Un dramma che unisce invidia e mistero, spingendo a chiedersi: quanto conosciamo davvero le persone a noi più vicine?

Garlasco (Pavia) – Il rapporto di parentela è diretto: la fratellanza fra Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, e Rosa Maria Assunta, madre di Stefania e Paola, le gemelle Cappa consegnate da tempo all'iconografia della interminabile saga di Garlasco. Giuseppe è un operaio che ha sposato Rita Preda, impiegata al Comune di Gropello Cairoli, il suo paese d'origine. Rosa Maria Assunta è la moglie di Ermanno Cappa, avvocato di fama, all'epoca alla direzione affari legali-societari della Banca Regionale Europea. Garlasco, sul corpo di Chiara la lesione provocata da una scarpa col tacco: il mistero della donna complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Poggi e le gemelle Cappa, i verbali dei sospetti: “Lei pensava che corteggiassero Alberto. Le cugine invidiose di laurea e fidanzato”

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, non solo gemelle Cappa e amici di Poggi: si allarga rosa persone a cui sarà prelevato dna

Da msn.com: Si allungherà la lista di persone a cui sarà prelevato il dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco. Non solo le cugine di Chiar ...

