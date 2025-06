Chiara Ferragni con il micro bikini dà il via all’estate e decreta il costume must have dell’anno

Chiara Ferragni segna l'inizio dell'estate con il suo micro bikini a triangolo, riscoprendo un trend che fa eco ai gloriosi anni '90. Questo costume non è solo un must-have, ma una dichiarazione di stile e audacia. Siete pronte a farvi notare in spiaggia? Non è solo un pezzo di moda, è un simbolo di libertà e self-expression. Scoprite come indossarlo al meglio!

Chiara Ferragni dà il via all'estate pubblicando le prime foto in costume e decretando il ritorno del micro bikini a triangolo. Ecco quale sarà quest'anno il modello must have per la spiaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

