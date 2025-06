Chi nega le trattative Russia-Ucraina del 2022 a Istanbul ignora i fatti per bloccare i nuovi negoziati

Nel dibattito attuale su pace e guerra, emerge un aspetto sconcertante: le trattative tra Russia e Ucraina del 2022 a Istanbul. Molti ne negano l'esistenza, ignorando che si era davvero vicini a un accordo. Questo rifiuto di riconoscere fatti concreti non solo ostacola nuove possibilità di dialogo, ma riflette anche una tendenza più ampia nel mondo dell'informazione, dove la verità è spesso sacrificata sull'altare della narrazione. È tempo di aprire gli occhi!

La realtà è che era "vicino" a un accordo per fermare il conflitto, come confermato dai rappresentanti governativi coinvolti Da qualche settimana cresce una narrazione particolare nel mondo giornalistico e analitico in Italia: che sarebbe falso affermare che nell’aprile 2022 la Russia e l’Ucr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi nega le trattative Russia-Ucraina del 2022 a Istanbul ignora i fatti, per bloccare i nuovi negoziati

Approfondimenti da altre fonti

Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la junta di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri - Kiev spera che Trump sia presente al prossimo incontro Zelensky-Putin; Guerra Ucraina Russia, Kiev: almeno 10 civili uccisi in raid russi in 24 ore; Mosca nega siano in corso trattative vaticane; Mosca nega a Kiev la bozza del memorandum, mentre Bruxelles rilancia sull’Europa forte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra Russia-Ucraina, Mosca nega proposte vaticane ma si dice aperta. Intanto prepara l’offensiva estiva

Come scrive informazione.it: Mentre la Russia dichiara di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale dal Vaticano per una mediazione nel conflitto con l’Ucraina, il Cremlino lascia intendere di non escludere un possibile coinvol ...

Guerra, news. Trump: "Riunione a Monaco fra Russia, Ucraina e Usa". Ma Kiev nega

Si legge su tg24.sky.it: Donald Trump ha annunciato una riunione a Monaco, dove comincerà la Conferenza per la sicurezza, fra "rappresentati della Russia ... degli europei alle trattative sull'Ucraina, e se vogliono ...

Ucraina, Di Feo: "Mentre si attende il cessate il fuoco, ecco cosa cerca davvero Putin sul campo"

Come scrive informazione.it: Le trattative per una tregua sembrano essersi bloccate dopo la lunga telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin , durante la quale il presidente americano ha mostrato un’insolita apertura a cedere t ...