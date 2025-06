Chi era Marzio Achille Romani professore emerito all’Università Bocconi morto in un incidente a Milano Marittima

La scomparsa di Marzio Achille Romani segna una perdita significativa per il mondo accademico e per la città di Mantova, che lo ha visto crescere. Professore emerito all'Università Bocconi, Romani ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alla ricerca, influenzando generazioni di studenti. La sua tragica fine, avvenuta durante un momento di svago, mette in luce l'importanza di riflettere sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel dibattito pubblico.

Marzio Achille Romani è deceduto dopo 6 giorni di ricovero all'ospedale di Cesena. L'87enne era stato investito da un'auto lo scorso 24 maggio mentre si trovava a Milano Marittima in vacanza insieme alla moglie. Professore emerito all'Università Bocconi, è stato ricordato dall'ateneo e dal Comune di Mantova dove viveva con la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La tragica scomparsa di Marzio Achille Romani, ex professore universitario, getta un'ombra su un tema sempre più attuale: la sicurezza stradale.

