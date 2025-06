Chi era Bruno Ansaloni travolto da un’auto in fuga dai carabinieri | stava andando a prendere la figlia

Bruno Ansaloni, un imprenditore agricolo di 56 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente provocato da un'auto in fuga dai carabinieri. Era in viaggio con la moglie per andare a prendere la figlia dopo una festa, un momento che avrebbe dovuto essere di gioia. Questa drammatica vicenda mette in luce l’aumento degli incidenti legati all’alta velocità e alla fuga dalle forze dell'ordine, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle nostre strade.

Bruno Ansaloni, un imprenditore agricolo di 56 anni, è la vittima del gravissimo incidente a San Matteo della Decina (Bologna) la scorsa notte. Un'auto in fuga dai carabinieri si è schiantata contro la sua macchina: era con la moglie e stavano andando a prendere la figlia che aveva partecipato a una festa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

