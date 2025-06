chi era bruno ansaloni l imprenditore morto oggi nell incidente a san matteo della decima

Oggi, il mondo dell'imprenditoria agricola piange la scomparsa di Bruno Ansaloni, un visionario di 56 anni, vittima di un tragico incidente stradale. La sua dedizione alla terra e l'innovazione nel settore rappresentavano un faro per molti giovani agricoltori. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza sulle strade e del rispetto reciproco. Una perdita che tocca non solo la comunità, ma l'intero panorama imprenditoriale italiano.

Bologna, 1 giugno 2025 - Bruno Ansaloni era un imprenditore agricolo di 56 anni di Sant'Agata Bolognese: è morto questa mattina intorno alle 2 in un incidente a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto. A travolgere l'auto sulla quale viaggiava assieme alla moglie, una Bmw con tre persone a bordo, tutti magrebini. Una folle fuga la loro per evitare un controllo dei carabinieri. Lo schianto è avvenuto all'altezza di un incrocio: l'uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita ed è stata operata all'ospedale Maggiore dove è stata operata ed è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it