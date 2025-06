Chi è Stefano Addeo l’insospettabile professore campano che ha firmato i post horror contro la figlia di Meloni

Stefano Addeo, un insegnante campano, si è trasformato nell'ultimo protagonista di una polemica che scuote il dibattito pubblico. I suoi post inquietanti contro Giorgia Meloni e la figlia Ginevra sollevano interrogativi sull’odio online e sull'educazione. La figura di un professore che cede alla tentazione dell'hate speech è emblematicamente rappresentativa di un fenomeno sempre più diffuso: chi insegna dovrebbe essere un esempio, ma cosa accade quando l'insegnante diventa hater

Si chiama Stefano Addeo, è nato nel 1960 ed è un insegnante liceale originario di Marigliano, in provincia di Napoli, l’autore del post horror contro Giorgia Meloni e la figlia Ginevra. Se venisse confermato che l’uomo ha scritto di suo pugno i post incriminati e che l’account non gli è stato hackerato, sarebbe l’ennesimo clamoroso caso di un hater in cattedra. Il 65enne docente campano insegna tedesco in un liceo di Cicciano ed è in forza al ministero dell’Istruzione e del Merito, ex Miur, dal 1993, e fino al 2006 ha insegnato anche a Riva del Garda, all’istituto Floriani, in provincia di Trento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi è Stefano Addeo, l’insospettabile professore campano che ha firmato i post horror contro la figlia di Meloni

Stefano Addeo si scusa per il post su Giorgia Meloni: "Non auguro la morte a nessuno"

Stefano Addeo fa un passo indietro e si scusa dopo aver espresso parole forti nei confronti di Giorgia Meloni.

