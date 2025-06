Chi è Speranza Scappucci la nuova direttrice artistica del festival MiTo

Speranza Scappucci, talentuosa direttrice d’orchestra romana, è la nuova guida artistica del festival MiTo SettembreMusica. Con la sua nomina, si apre un capitolo entusiasmante per il festival, in linea con la crescente valorizzazione delle donne nella musica classica. Scappucci, già affermata nei teatri di tutto il mondo, promette di portare una ventata di innovazione, trasformando l'esperienza musicale milanese in un evento ancora più coinvolgente e accessibile. Non perdere questa evoluzione

Milano – Il festival MiTo SettembreMusica ha una nuova guida artistica. Speranza Scappucci, 52 anni, direttrice d’orchestra romana che ha conquistato i più prestigiosi teatri internazionali, prenderà il testimone dal compositore Giorgio Battistelli per dirigere il festival nelle edizioni 2026 e 2027. La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento per Scappucci, che ha costruito una carriera straordinaria calcando i palcoscenici del Metropolitan di New York, dell’ Opéra di Parigi e del Covent Garden di Londra, dove dal prossimo anno assumerà il ruolo di direttore principale ospite. Alla Scala di Milano ha scritto la storia diventando la prima donna italiana a dirigere l’opera nel tempio della lirica mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Speranza Scappucci, la nuova direttrice artistica del festival MiTo

