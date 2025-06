Chi è Nicolae Stanciu il nuovo acquisto del Genoa

Il Genoa ha annunciato il primo colpo dell`era Sucu: si tratta di Nicolae Stanciu, che arriva in Italia a parametro zero. Ex Damac, potrebbe. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chi è Nicolae Stanciu, il nuovo acquisto del Genoa

Secondo calciomercato.com: Il Genoa ha annunciato il primo colpo dell`era Sucu: si tratta di Nicolae Stanciu, che arriva in Italia a parametro zero. Ex Damac, potrebbe essere il primo di molti.

UFFICIALE - Nicolae Stanciu è un nuovo calciatore del Genoa, il comunicato

Scrive napolimagazine.com: Ufficiale un nuovo acquisto del Genoa, che si assicura il capitano della nazionale rumena. Arriva a costo zero dal Damac, in Arabia Saudita, l'esperto centrocampista Nicolae Stanciu, 32 anni. Ecco qua ...

Genoa, ora è ufficiale: ecco Nicolae Stanciu

Si legge su ilsecoloxix.it: Genova - Operazione già definita nei mesi scorsi, oggi è arrivata anche l'ufficialità: Nicolae Stanciu è un nuovo giocatore del Genoa. Trentadue compiuti lo scorso 7 maggio, Stanciu è il capitano ...