Chi è Luis Enrique l' uomo dei triplete nuovo eroe della Champions

Luis Enrique, l’uomo del triplete, si afferma come un eroe della Champions, ma la sua vera forza va oltre il calcio. Dopo la tragica perdita della figlia, ha dimostrato come affrontare il dolore con dignità e determinazione. La sua storia risuona in un contesto di resilienza e speranza, ispirando tutti noi a trovare la luce anche nei momenti più bui. Un esempio che ci ricorda: il vero trionfo è nella vita.

L'allenatore spagnolo è un esempio per tutti, non solo in campo: si è tolto grandi soddisfazioni da allenatore e ha mostrato al mondo come reagire alla morte di una giovanissima figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Luis Enrique, l'uomo dei triplete nuovo eroe della Champions

Altre letture consigliate

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Luis Enrique Uomo Triplete Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Luis Enrique, la coreografia da brividi dei tifosi del Psg per l'omaggio alla figlia Xana; Luis Enrique e la rivoluzione felice col PSG: la finale di Champions League è la consacrazione della sua grandezza; Luis Enrique “Tante aspettative ma vogliamo fare la storia”; Triplete Bis: Chi Può Scrivere Ancora La Storia Del Calcio Europeo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Luis Enrique, l'omaggio alla figlia Xana dei tifosi del Psg nella coreografia da brividi

Segnala ilgazzettino.it: La seconda Champions League della carriera da allenatore, sempre contro una squadra italiana. Dieci anni fa a cadere era stata la Juventus, battuta dal Barcellona di Messi, Suarez e Neymar.

Luis Enrique, il secondo triplete dedicato alla figlia Xana

msn.com scrive: L'allenatore del Psg ricorda la figlia morta di cancro a 9 anni: «Ripenso a quando nella finale vinta col Barcellona nel 2015 contro la Juve mia figlia Xana piantò una bandiera del Barcellona a centro ...

Champions League: il Psg sul tetto dell'Europa, Inter ko 5-0. E il triplete lo vince Luis Enrique

Riporta msn.com: AGI - Lezione di calcio del Paris Saint-Germain all'Inter nella finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I francesi di Luis Enrique mettono per la prima volta nella loro stor ...