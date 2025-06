Chi è davvero Simone Inzaghi disintegrato nella finale Champions che lo mette davanti a un bivio

Simone Inzaghi si trova ora davanti a un bivio cruciale. Il clamoroso 5-0 subito in finale di Champions ha riacceso le polemiche, spingendo tifosi e critici a interrogarsi sulle sue capacità. Ma non è solo una questione di meriti e colpe: il destino di un allenatore può cambiare radicalmente in un attimo. Riuscirà a risalire la corrente o il suo cammino si fermerà qui? La risposta potrebbe segnare un'intera era nel calcio italiano.

Processo a Simone Inzaghi, tra meriti e colpe, dopo il 5-0 in finale di Champions che ha chiuso la sua stagione da Icaro nel modo peggiore possibile.

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

