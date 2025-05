Chi dopo Inzaghi? La suggestione De Zerbi e l’idea di provare a scippare Italiano al Bologna – Possibile scenario

Il futuro dell'Inter è avvolto nel mistero: dopo la delusione della finale, le voci su un possibile cambio in panchina si intensificano. Tra i nomi caldi spicca De Zerbi, mentre Italiano sembra un obiettivo ambizioso per il Bologna. È il riflesso di un calcio che cerca continuità e innovazione. Cosa significa questo per il prossimo campionato? Un'evoluzione necessaria che potrebbe cambiare le sorti di molte squadre. Curiosi di sapere come si evolverà questa trama?

Dubbi e certezze. Prima le certezze. La linea di giudizio nei confronti dell’ Inter, indipendentemente dal risultato (pesantissimo) della finale persa contro il Paris, non cambia: il percorso è stato comunque buono. “ Nessun titolo ” ha detto rammaricato Inzaghi, “ma quanto fatto in questa stagione merita comunque un plauso verso i ragazzi”. Non sono parole di circostanza: un concetto simile l’ha espresso anche il presidente dell’Inter, Marotta. Che ha speso qualche parola pure sull’allenatore: “Il risultato di oggi non va a influire sulla valutazione del suo operato ”. Tutto sincero. Tutto, forse, anche giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi dopo Inzaghi? La suggestione De Zerbi e l’idea di provare a scippare Italiano al Bologna – Possibile scenario

