Chemco Puianello sfida Viterbo in gara-2 per la promozione in A2

Oggi pomeriggio la Chemco Puianello si prepara a scrivere un altro capitolo della sua entusiasmante avventura nel mondo del basket! Alle 18, infatti, affronterà Viterbo in gara-2 delle semifinali playoff per la promozione in A2. Con un vantaggio di quindici punti dall'andata, le castellesi sono pronte a dimostrare il loro valore e a puntare alla finale. Riusciranno a mantenere la pressione? Non perdetevi questo emozionante confronto!

A caccia della finale. La Chemco Puianello torna in campo oggi pomeriggio alle 18 a Viterbo per gara-2 della semifinali playoff per la promozione in A2. Le castellesi viaggiano in trasferta con un margine di quindici punti di vantaggio accumulato nella gara di andata disputata domenica scorsa a Puianello, vinta dalla band di coach Giroldi per 62-47. Una prova di autorità che però non deve far abbassare la guardia contro la squadra che si è laureata campione regionale del Lazio e che oggi è pronta a ribaltare la differenza canestri per volare in finale dove, chi passa, troverà la vincente della sfida tra Cagliari e le bresciane di Pontevico.

