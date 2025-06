Chef lawrence snowden | età lavoro religione e curiosità su instagram nella stagione 12 di below deck

La stagione 12 di Below Deck sta per partire e il nuovo chef, Lawrence Snowden, promette di portare un tocco innovativo ai piatti serviti a bordo. A soli 30 anni, la sua passione per la cucina si fonde con una profonda spiritualità che guida il suo approccio al lavoro. Scopriremo come la sua religione influenzi le scelte culinarie e la gestione della pressione in un ambiente così competitivo. Segui la sua avventura su Instagram e resta sintonizzato!