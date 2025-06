Che modulo userà Allegri al Milan? Ce lo spiega lui in una frase

Massimiliano Allegri è tornato a Milano e ha già tracciato la rotta del suo nuovo Milan: un 4-3-3 che promette di esaltare le qualità individuali dei suoi giocatori. In un calcio che richiede flessibilità e adattamento, il tecnico toscano punta su un sistema solido e offensivo. Curiosi di vedere come si tradurrà in campo? Prepariamoci a un'incredibile stagione!

Allegri è tornato a Milano e tutti vogliono sapere: come giocherà il suo Milan? La risposta, in realtà, ce l’ha già data lui stesso. E il nuovo Milan nascerà così, a immagine e somiglianza del suo credo tattico – serieanews.com Massimiliano Allegri è sbarcato a Milano da un paio di giorni, ha firmato, si è messo la tuta rossonera e adesso parte il solito teatrino. Tutti a chiedersi come giocherà il suo Milan, tutti a buttare lì moduli, idee, teorie, anche se il mercato è ancora chiuso e metà rosa potrebbe cambiare da qui a un mese. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Che modulo userà Allegri al Milan? Ce lo spiega lui in una frase

Contenuti che potrebbero interessarti

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Cerca Video su questo argomento: Modulo Userà Allegri Milan Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come sarà il nuovo Milan di Allegri? Modulo, mercato e cessioni top; ?? Milan, così si torna al MAX: difesa a 4 e attacco ?? Le idee di Allegri; Il Milan del Max Allegri bis: modulo, stile di gioco e probabile formazione - l'analisi tattica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media